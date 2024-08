Primeiro-ministro da Índia visitará a Ucrânia na sexta-feira

"No dia 23 de agosto [...] o primeiro-ministro Narendra Modi fará uma visita oficial à Ucrânia", anunciou a presidência ucraniana em um comunicado de Kiev, que confirma uma reunião com o chefe de Estado, Volodimir Zelensky.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitará a Ucrânia na sexta-feira (23), anunciaram os dois países nesta segunda-feira (19), após um encontro no início de julho com o presidente russo Vladimir Putin.

Ele deve se reunir na quinta-feira com o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, confirmaram fontes oficiais em Varsóvia.

Narendra Modi alcançou um equilíbrio delicado entre manter as relações historicamente sólidas de seu país com Moscou e a busca por parcerias de segurança mais estreitas com os países ocidentais, como um escudo contra a rival regional China.

Índia e Rússia mantêm laços estreitos desde a Guerra Fria. Moscou é um dos principais fornecedores de armas para Nova Délhi.