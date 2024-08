'Pequena Palestina' de Chicago recebe com decepção Convenção Democrata

Nas ruas do bairro de Bridgeview, algumas bandeiras palestinas se destacam entre as fachadas cinzentas.

A apenas 30 quilômetros de Chicago, onde o Partido Democrata dos Estados Unidos se prepara para nomear triunfalmente Kamala Harris como candidata presidencial, os membros da maior comunidade palestina do país permanecem firmes: "Não conseguirão o nosso voto".

"O que posso te dizer é que a população está furiosa com Joe Biden e Kamala Harris. Eles não são bem-vindos aqui", diz Ali Ibrahim à AFP.

Após mais de dez meses do devastador conflito em Gaza, a celebração nesta semana da Convenção Nacional Democrata reacende o ressentimento dos moradores da vizinhança, apelidada de "Pequena Palestina", contra Washington.

"Alguns membros de nossa comunidade trabalharam duro para que Joe Biden fosse eleito em 2020, e agora se sentem traídos", conta Souzan Naser, nascida nos territórios palestinos e criada neste subúrbio de Chicago. Porque aqui, explica, todo mundo está de alguma forma relacionado com o conflito.

"Tenho uma aluna, por exemplo, que perdeu 35 membros de sua família", disse com a voz embargada esta professora e membro da associação pró-palestina USPCN.

A guerra, que começou em 7 de outubro com um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, já deixou mais de 40.000 mortos na Faixa de Gaza, a grande maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino.