Na Rússia, vulcão entra em erupção após terremoto

Um dos vulcões mais ativos da Rússia entrou em erupção, expelindo plumas de cinzas a 5 quilômetros de altura no céu sobre a península de Kamchatka, no extremo leste, e desencadeando brevemente um alerta de "código vermelho" para aeronaves. O vulcão Shiveluch começou a expelir cinzas logo após um terremoto de magnitude 7 atingir a costa leste de Kamchatka na manhã de domingo, 18, de acordo com vulcanologistas da Academia Russa de Ciências. Eles alertaram que outro terremoto, ainda mais potente, pode estar a caminho.

O Instituto de Vulcanologia e Sismologia da academia divulgou um vídeo mostrando a nuvem de cinzas sobre o Shiveluch, que se estendeu por mais de 490 quilômetros a leste e sudeste do vulcão. O vulcão Ebeko, localizado nas Ilhas Curilas, também expeliu cinzas a 2,5 quilômetros de altura, segundo o instituto. Não foi dito explicitamente se o terremoto desencadeou as erupções.

Um alerta de nuvem de cinzas "código vermelho" colocou brevemente todas as aeronaves da área em alerta, relatou a Equipe de Resposta à Erupção Vulcânica de Kamchatka. Um relatório separado no domingo, divulgado pela agência oficial Tass, disse que nenhum voo comercial foi interrompido e não houve danos à infraestrutura de aviação.