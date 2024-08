Magnata britânico da tecnologia Mike Lynch desaparece em naufrágio na Sicília

A bordo do iate de luxo estavam 12 passageiros e 10 membros da tripulação, em sua maioria britânicos, segundo os meios de comunicação italianos.

"Esta manhã, por volta das 5h (0h de Brasília), após uma violenta tempestade, um iate de 56 metros, batizado de 'Bayesian' e com bandeira britânica, afundou em frente a Porticello", uma cidade costeira situada a 15 km a leste de Palermo, informaram os guardas-costeiros italianos em um comunicado.

O magnata britânico da tecnologia Mike Lynch está entre os desaparecidos no naufrágio de um iate de luxo ocorrido na madrugada desta segunda-feira (19) perto de Palermo, na ilha italiana da Sicília, com 22 pessoas a bordo.

No total, quinze pessoas foram resgatadas e, a princípio, foram reportados sete desaparecidos, incluindo um membro da tripulação e seis passageiros de nacionalidade britânica, americana e canadense.

Angela Bacares, esposa do magnata de 59 anos e fundador da empresa de software Autonomy, foi resgatada, segundo uma fonte próxima às operações de resgate.

O corpo de um dos desaparecidos foi encontrado no destroço do iate, localizado a 50 metros de profundidade, e conseguiu ser recuperado.

A maioria dos sobreviventes são britânicos, embora também haja dois franco-britânicos, um cingalês, um neozelandês e um irlandês, informaram os meios de comunicação.

O sol voltou a nascer nesta segunda-feira, permitindo, com o mar calmo, que os serviços de resgate realizassem as buscas com o apoio de um helicóptero e mergulhadores.

- "Tragédia" -