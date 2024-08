França se prepara para se despedir de Alain Delon, seu inesquecível galã cinematográfico

No domingo, entraram em acordo para anunciar a morte do ator em conjunto à AFP, depois de meses de discordâncias em torno dos cuidados médicos de Alain Delon

Anthony, Anouchka e Alain-Fabien Delon, seus três filhos, que não possuem boa relação há anos, serão os responsáveis por organizar o funeral do pai.

A França se prepara para se despedir de seu grande galã cinematográfico Alain Delon, morto no domingo aos 88 anos, um falecimento que provocou uma chuva de homenagens em todo o mundo, da Itália ao Japão.

Recluso em sua mansão, acometido por diversas doenças e com posições políticas ou sociais que provocavam polêmica, Delon expressou diversas vezes nos últimos anos que a única coisa que desejava era ser enterrado em sua propriedade de La Brulerie, em Douchy (centro da França) onde morreu, perto de seus cachorros.

Astro de clássicos do cinema mundial como "O Leopardo" e "O Samurai", Delon não foi apenas um dos grandes galãs franceses, mas também um ator disciplinado que soube se colocar a serviço de qualquer tipo de diretor na época dourada do cinema francês.

Com sua morte se fecha um pouco mais toda uma página da história do cinema francês dos anos 1960-1980, poderoso e invejado a nível internacional.

Mas os elogios unânimes de todos os setores culturais e políticos na França apontam para algum tipo de homenagem nacional, como já havia ocorrido com seu grande amigo Jean-Paul Belmondo, que morreu em 2021.

Com a morte de Delon e de Belmondo, a última lenda restante dessa época é Brigitte Bardot, de 89 anos, aposentada há décadas do ofício.

Delon se foi depois da maioria daqueles que amou ou com quem trabalhou: Jean Gabin, Lino Ventura, Romy Schneider, os diretores italianos Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni.

Como sinal de que sua aura continuava transcendendo fronteiras, a imprensa internacional dedicou um amplo espaço ao seu falecimento.

"Bonito e hipnótico, Alain Delon foi uma das estrelas mais misteriosas do cinema", resumiu o crítico do jornal britânico The Guardian, Peter Bradshaw.

Para a revista alemã Der Spiegel, que lembra Delon com um foto ao lado de Romy Schneider, um de seus grandes amores, ele era "o James Dean europeu".