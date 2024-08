Ex-congressista George Santos se declara culpado e evita julgamento nos EUA

A declaração de culpabilidade evita o julgamento que começaria no mês que vem. A juíza instrutora do caso, Joanna Seybert, anunciará a sentença em 7 de fevereiro.

Filho de imigrantes brasileiros, Santos, 36, era acusado de 23 crimes, entre eles fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, apropriação indevida de fundos públicos e mentir ao comitê eleitoral federal.

Santos se apresentou como "a nova cara do Partido Republicano" e construiu uma figura de candidato nas eleições legislativas de novembro de 2022 baseada em mentiras sobre sua educação, religião, experiência profissional, bens e salários.

O ex-congressista chegou a falsificar seu histórico familiar, afirmando ser descendente de judeus sobreviventes do Holocausto que fugiram da barbárie nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Uma investigação realizada pelo jornal The New York Times quando ele já estava no Congresso revelou suas mentiras.