De trumpista fervoroso e apoiador de Kamala, a jornada incomum de um eleitor americano

Sua jornada de dentro do coração do movimento ultraconservador MAGA (baseado no slogan de Trump "Make America Great Again") para a campanha de Kamala é uma anomalia no polarizado cenário político americano.

Em 2015, Logis sentia, assim como muitos de seus compatriotas, que os partidos tradicionais não o representavam. A ascensão de Trump, um bilionário com discurso contra as elites, mudou tudo.

"Era a pessoa certa na hora certa, e me atraíam suas mensagens sobre a destruição da ordem política estabelecida", lembra.