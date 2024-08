Caso de mpox no Paquistão não é da nova variante

O Paquistão detectou, na última sexta-feira, um caso de mpox, também conhecido como varíola do macaco, em um paciente de 34 anos "vindo de um país do Golfo", no qual foram realizados testes para descobrir a variante exata.

O primeiro caso de mpox no Paquistão, anunciado na semana passada, não é da nova variante que está em ascensão na África, informaram as autoridades sanitárias nesta segunda-feira (19).

"Atualmente a epidemia na República Democrática do Congo (RDC) está associada principalmente ao clado 1b. É preciso destacar que, até agora, não foram reportados casos do clado 1b no Paquistão", acrescentou o Ministério.

As infecções por mpox aumentaram em todo o mundo em maio de 2022, principalmente as relacionadas ao clado 2b, no entanto os casos diminuíram bastante.

Desde setembro de 2023, a África enfrenta a propagação da nova variante do vírus, detectada na RDC e chamada de "clado 1b", que é mais mortal e mais transmissível que as anteriores.