Cães-robôs ajudarão soldados ucranianos no 'front'

Derivado de um modelo disponível comercialmente, este robô possui uma versão mais sofisticada, o BAD Two, que não pôde ser mostrada por questões de segurança.

Em uma demonstração em um local da Ucrânia mantido sob sigilo, um cão de metal do modelo BAD One, seguindo comandos de um operador através de um controle remoto, levantou-se sozinho, agachou-se, correu e pulou.

Silenciosos e ágeis, os cães-robôs podem ser mobilizados em breve no front para ajudar os soldados ucranianos em missões perigosas, como inspecionar trincheiras russas ou detectar minas.

Capazes de realizar várias tarefas no 'front', estes cães-robôs podem se tornar um aliado fundamental do Exército ucraniano, com escassez de tropas para enfrentar a invasão russa que já dura quase dois anos e meio.

"Temos soldados (...) enviados em missões de reconhecimento que são em sua maioria altamente treinados e experientes, mas em situações de risco permanente, explicou o operador Yuri (pseudônimo), em uma demonstração aos jornalistas da AFP.

"Os cães reduzem os riscos que os soldados correm e aumentam as capacidades operacionais", acrescentou este especialista de uma empresa britânica que desenvolve soluções militares. "Por fim, salvam vidas".