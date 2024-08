Blinken alerta para 'última oportunidade' para obter cessar-fogo em Gaza

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta segunda-feira, 19, que agora é a hora de concluir um acordo de cessar-fogo em Gaza, que devolveria os reféns mantidos pelo Hamas e traria alívio ao sofrimento palestino após mais de 10 meses de combates na região. A nona missão urgente de Blinken ao Oriente Médio desde o início do conflito ocorreu dias após mediadores, incluindo os Estados Unidos, expressarem otimismo renovado de que um acordo estava próximo.

Mas o Hamas expressou profunda insatisfação com a última proposta, e Israel disse que havia pontos nos quais não estava disposto a se comprometer.

A viagem, dias antes de novas negociações esperadas para esta semana no Egito, ocorreu em meio a temores de que o conflito pudesse se ampliar para uma guerra regional mais profunda após o assassinato de dois dos principais militantes no Líbano e no Irã, que foram atribuídos a Israel.