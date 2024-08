As noites de pesadelo na Faixa de Gaza submersa na guerra

"Minhas quatros filhas começaram a ter medo de dormir", conta Safa Abu Yasin em Al Mawasi, um labirinto de abrigos improvisados que cresce com a chegada de mais pessoas. "E eu também temo por suas vidas".

"Mamãe, me deixe dormir em teus braços, não quero morrer", disse Yasmine, de 6 anos, enquanto abraça com força sua mãe sob um barraca de plástico na Faixa de Gaza, após mais de dez meses de uma guerra árdua.

Abu Yasin passa as noites apegada a Lujain, sua bebê nascida em abril, que acorda várias vezes chorando e "é muito difícil de acalmar".

Suas outras filhas reclamam dos colchões "horríveis" de espuma - "é como dormir no chão" - e do pouco espaço que as faz acordar quando se esbarram umas nas outras.

- Descanso complicado -

"Sinto falta do meu travesseiro", confessa Farah Charchara, de 32 anos, sob uma barraca de campanha em Deir Al Balah, no centro de Gaza.