Sinner vence Zverev e vai à final do Masters 1000 de Cincinnati

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu o alemão Alexander Zverev (N.4) neste domingo (18) e se classificou para a final do Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (11/9), 5-7 e 7-6 (7/4), em três horas e sete minutos.

Em um duelo intenso e acirrado, o italiano saiu com a vitória depois de salvar dois set points no tie-break do primeiro set, que foi temporariamente interrompido pela chuva quando Sinner vencia por 3-2.