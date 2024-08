Rei da Tailândia nomeia Paetongtarn Shinawatra como primeira-ministra

O rei da Tailândia nomeou formalmente, neste domingo (18), Paetongtarn Shinawatra, filha do polêmico ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, como o nova chefe do governo do país asiático.

Aos 37 anos, Paetongtarn recebeu a ordem escrita do rei Maha Vajiralongkorn para formar um governo, em uma cerimônia realizada em Bangkok pouco depois das 9h30, horário local (23h30 de sábado em Brasília) GMT).

Ela é o terceira na família Shinawatra a assumir o cargo, depois de seu pai e da tia Yingluck, que foram depostos em golpes militares.