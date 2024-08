Mudança climática: outro tema de Trump para aumentar a desinformação sobre Kamala Harris

Esses mitos ganharam vida própria no X, incentivados por comentaristas conservadores em estados-chave e contas partidárias de Trump com centenas de milhares de seguidores.

Harris, no entanto, não fez tais promessas de campanha.

Ela mesma foi vista usando um fogão a gás e destacou em um painel ambiental de 2019 que "ama hambúrgueres com queijo de vez em quando", embora tenha apoiado a ideia de atualizar as diretrizes dietéticas.

"Uma tática comprovada e real na política é distorcer as posições do seu oponente para que pareçam extremas e inaceitáveis. Trump e Vance estão fazendo exatamente isso com as posições da vice-presidente Harris sobre a ação climática", disse Edward Maibach, diretor do Centro de Comunicação sobre a Mudança Climática da Universidade George Mason.