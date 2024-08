Morre Alain Delon, o grande ícone do cinema francês

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony e (seu cachorro) Loubo anunciam com profundo pesar a morte de seu pai. Ele faleceu pacificamente em sua casa em Douchy, cercado por seus três filhos e sua família", declarou um comunicado de seus filhos.

O lendário Alain Delon, último grande ícone masculino do cinema francês, morreu neste domingo (18) aos 88 anos, após uma longa carreira marcada por doenças e conflitos familiares no final de sua vida.

Delon praticamente desapareceu das telonas desde o final dos anos 1990, mas não dos tabloides ou da televisão, com declarações polêmicas e problemas familiares.

Ele era "um leão majestoso, um ator com olhar de aço (...) ele concebeu tudo e controlou tudo, menos o fim", disse à AFP o ex-presidente do Festival de Cannes, Gilles Jacob.

Fãs depositaram flores e lamentaram a perda do ator em frente à sua casa em Douchy neste domingo.

Ao som de seu instrumento, "Titi, o acordeonista" disse ter conhecido Delon anos antes e que foi convidado pelo ator para tocar em frente à sua casa no dia de sua morte.

"O baile acabou (...) ele foi dançar com as estrelas", disse a atriz Claudia Cardinale, que contracenou com ele em "O Leopardo".