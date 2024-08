Ernesto é rebaixado a tempestade tropical após atingir Bermudas com fortes chuvas

O furacão Ernesto foi rebaixado a tempestade tropical no sábado (17), após atingir as Bermudas com fortes chuvas e ventos, deixando grande parte deste território britânico sem eletricidade, antes de seguir em direção ao leste do Canadá.

Segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, o ciclone, que atingiu Porto Rico no início desta semana, se afastaria das Bermudas na noite de sábado, mas continuaria provocando fortes tempestades tropicais.

A instituição alertou ainda que é possível que a tempestade se intensifique no domingo e que "poderia recuperar o status de furacão".