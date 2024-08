Blinken chega ao Oriente Médio em meio a negociações por cessar-fogo em Gaza

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, iniciou, neste domingo, a sua nona missão diplomática ao Oriente Médio desde o início da guerra Israel-Hamas, com esperanças de uma rápida conclusão de um acordo de cessar-fogo negociado atualmente.

Antes de outra reunião de alto nível de negociadores no Cairo no final desta semana, Blinken chegou a Israel no domingo para se encontrar com o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o presidente Issac Herzog na segunda-feira. Blinken viajará ao Egito na terça-feira para reuniões com autoridades locais, disse o Departamento de Estado, e poderá parar em pelo menos outro país da região antes de retornar para casa.

Um alto funcionário que viajava com Blinken disse que sua chegada à região ocorre em um "momento crítico" nas negociações de cessar-fogo e que o secretário pressionará todas as partes sobre a importância de concluí-lo rapidamente para acabar com o sofrimento civil em Gaza e evitar que o conflito se alastre pela região a região. O funcionário falou sob condição de anonimato para antecipar as viagens de Blinken.