Alain Delon e as mulheres

Sem as mulheres e as atrizes, seja em questões de amor, amizade ou família, Alain Delon, falecido neste domingo aos 88 anos, teria sido, segundo suas próprias palavras, apenas "a sombra do ator e do homem" que foi.

"Nunca me passou pela cabeça ser ator. Entrei na profissão e continuei atuando por causa das mulheres e para as mulheres", afirmou aos 87 anos no prefácio de "Alain Delon, Amores e Memórias".

A lista de nomes femininos nesse livro é longa: as atrizes Brigitte Auber, Romy Schneider, Nathalie Delon, mãe de seu filho mais velho, e Mireille Darc, assim como a mãe de seus dois filhos mais jovens, a modelo Rosalie van Breemen.