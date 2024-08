Ucrânia afirma estar reforçando posições na região russa de Kursk

O Exército russo, por sua vez, continuava bombardeando várias regiões da Ucrânia, especialmente no Donbass (leste), onde tem vantagem sobre as forças ucranianas, que estão em número inferior.

No dia 6 de agosto, o Exército ucraniano atacou a região de Kursk, tomando, segundo Kiev, 82 localidades e 1.150 quilômetros quadrados, em uma ofensiva que surpreendeu Moscou e constitui a maior operação militar estrangeira em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial.

"O general (Oleksandr) Sirski informou sobre o fortalecimento das posições de nossas forças na região de Kursk e a expansão do território estabilizado", escreveu Zelensky no Telegram ao fim de uma reunião com o comandante em chefe do Exército ucraniano.