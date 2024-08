Sinner elimina Rublev e vai à semifinal do Masters 1000 de Cincinnati

O italiano, que completou 23 anos na sexta-feira, perdeu o primeiro set depois de sofrer duas quebras, mas reagiu para conseguir mais uma vitória sobre Rublev, 6º no ranking da ATP, a quem eliminou na semana passada no Masters 1000 de Montreal.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-4, em duas horas e 26 minutos.

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Cincinnati ao derrotar o russo Andrey Rublev neste sábado (17).

Campeão do Aberto da Austrália em janeiro, Sinner teve dificuldades para fechar o segundo set, antes vencer para se tornar o primeiro italiano a chegar às semifinais do Masters 1000 de Cincinnati, torneio que serve como uma prévia para o US Open.

