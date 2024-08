Olympique de Marselha estreia no Francês com goleada sobre o Brest

O Olympique de Marselha, com ânimo renovado sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, estreou no Campeonato Francês com uma goleada por 5 a 1 sobre o Brest neste sábado (17).

Superando os 4 a 1 que o favorito Paris Saint-Germain aplicou sobre o Le Havre na véspera, o time de Marselha assume a liderança provisória da competição pelo melhor saldo de gols.

Mas acima de tudo, a goleada é uma injeção de confiança para o Olympique, clube histórico da França que na temporada passada terminou a liga na modesta oitava posição e que este ano quer voltar à briga pelo topo da tabela.