'Não vamos deixar as ruas': oposição da Venezuela reivindica vitória nas eleições

Com bandeiras nas mãos e com cópias impressas das atas dos seus centros de votação, milhares de venezuelanos protestaram neste sábado (17) em Caracas para reivindicar a vitória da oposição nas eleições presidenciais, após as quais Nicolás Maduro foi proclamado reeleito. Maduro também convocou manifestações a favor de sua reeleição.

As atas, que são semelhantes a um recibo de supermercado impresso pela máquina de votação com os resultados registrados em cada dispositivo, são o principal argumento da oposição, liderada por María Corina Machado, para alegar o que consideram ser uma fraude eleitoral em 28 de julho.

"Não vamos deixar as ruas!", advertiu Machado, que saiu da clandestinidade para liderar o protesto em Caracas. "Com inteligência, com prudência, com resiliência, com audácia e pacificamente, porque a violência convém a eles [governo]. O protesto pacífico é nosso direito".