Médicos fazem greve na Índia após estupro e assassinato de médica

Médicos na Índia realizam uma greve de 24 horas neste sábado (17) para protestar contra o estupro e o assassinato de uma jovem médica que chocou o país e gerou indignação em meio ao problema crônico da violência contra as mulheres.

O corpo da médica de 31 anos foi encontrado com múltiplos ferimentos no dia 9 de agosto no anfiteatro do hospital público onde trabalhava em Calcutá, no leste da Índia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Indícios sugerem que a jovem teria ido ao local para descansar durante seu longo plantão de 36 horas.