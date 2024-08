Médicos e estrelas: morte de Matthew Perry aumenta lista de uma polêmica relação

Este anestésico, às vezes utilizado com fins estimulantes, era ingerido pelo ator sob supervisão médica, no âmbito de sessões de terapia contra a depressão.

A morte da estrela de "Friends" Matthew Perry, e as prisões que ocorreram nesta semana ressaltam mais uma vez a polêmica relação de algumas estrelas de Hollywood com médicos encarregados de controlar seus vícios.

O caso lembra o do médico de Michael Jackson, que foi condenado em 2011 por homicídio culposo, após ter administrado ao “Rei do Pop” uma dose fatal de um potente anestésico cirúrgico.

Sua morte envolve dois médicos "sem escrúpulos", segundo Anne Milgram, da DEA, a agência federal antidrogas dos Estados Unidos, que denunciou "a exploração" do ator por parte de Salvador Plasencia e Mark Chavez.

- "Armadilha"-

Elvis Presley, Marilyn Monroe e Prince também morreram após consumir substâncias legais obtidas por meio de profissionais de saúde.

"As regras se diluem com as celebridades e isso constantemente leva a tragédias", explicou à AFP Harry Nelson, um advogado de Los Angeles especializado em saúde.