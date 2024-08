Liverpool inicia 'era Slot' com vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich

Os 'Reds' não pisaram no acelerador até depois do intervalo, após um primeiro tempo sem dar um chute a gol.

O Liverpool começou a nova temporada da Premier League com vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town neste sábado (17), no primeiro jogo oficial do técnico holandês Arne Slot no comando da equipe.

O Liverpool mostrou duas caras na partida: a de uma equipe inofensiva no primeiro tempo e outra mais próxima do "futebol do caos" do ex-técnico Jürgen Klopp, enquanto o Ipswich, que acabou de subir da segunda divisão, teve uma dinâmica inversa.

Arne Slot, sucessor de Klopp à frente dos 'Reds', começa com uma vitória sem sofrer gols, colocando o Liverpool como líder provisório do Campeonato Inglês, à espera dos jogos de outros favoritos ao título, como o duelo entre Manchester City e Chelsea, que se enfrentam no domingo.

O Ipswich, apoiado pelo cantor Ed Sheeran na tribuna do estádio Portman Road, complicou a vida do Liverpool em vários momentos da partida.