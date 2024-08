Kamala Harris e um mês que tudo mudou no cenário político dos EUA

No dia 21 de julho de 2024, às 13h46 pelo horário de Washington, Joe Biden anunciava, em uma carta publicada na rede social X, a desistência da corrida pela Casa Branca.

A consagração de Kamala Harris como candidata do Partido Democrata na próxima quinta-feira (22) em Chicago será o ápice de um mês único na história política dos Estados Unidos que acabou redistribuindo as cartas da campanha presidencial.

A notícia se tornou uma bomba que ofuscou o assunto do momento: a tentativa de assassinato contra Donald Trump apenas uma semana antes.

Diretamente de Washington, Kamala Harris saudou imediatamente o "ato patriótico" do presidente e se comprometeu a lutar para derrotar Trump no dia 5 de novembro.

Em poucas horas, a ex-senadora da Califórnia conseguiu o apoio de quase todo o Partido Democrata, encerrando as dúvidas dos observadores políticos.

Diante do ex-presidente republicano condenado pela justiça no final de maio, Harris ressaltou sua experiência como procuradora, e também sua idade, um ponto crucial para a desistência de Biden frente a um rival apenas três anos mais novo.

Os democratas arrecadaram 100 milhões de dólares (R$ 546,2 milhões) em doações de campanha em 48 horas.

Milhares de voluntários se inscreveram para ajudar na campanha democrata.

O entusiasmo foi refletido nas pesquisas e nos primeiros atos de campanha de Harris. Ao lado de rappers em um comício em Atlanta, pronunciou a frase "When we fight, we win!" ("Quando lutamos, vencemos!"), que logo se tornou o novo slogan de campanha.