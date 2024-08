Governo e empresários assinam acordo para resolver escassez de combustíveis e dólares na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, seu gabinete econômico e líderes dos setores privados assinaram na sexta-feira (16) um acordo com o objetivo de resolver a escassez de dólares e combustíveis no país por meio de créditos internacionais.

"O financiamento externo é importante para introduzir divisas na economia nacional e, por isso, é necessária a aprovação (no Parlamento) dos créditos pendentes", disse à imprensa o ministro da Economia, Marcelo Montenegro.

O governo e os empresários privados se comprometeram a acompanhar as negociações no Congresso e com entidades internacionais para injetar divisas na economia.