Epidemia de cólera é declarada no Sudão

O ministro da Saúde do Sudão declarou neste sábado (17) uma epidemia de cólera no país africano, que tem sido assolado por chuvas torrenciais há semanas.

"Declaramos a epidemia de cólera devido às condições climáticas e à contaminação da água potável", anunciou Haitham Ibrahim em um vídeo divulgado por seu ministério.

Esta decisão foi tomada em consulta "com as autoridades de saúde do estado de Kasala, as agências da ONU e especialistas", após a "descoberta do vírus da cólera pelo laboratório de saúde pública", acrescentou.