Em comínio na Pensilvânia, Trump transita entre economia e insultos

O comício de Trump em Wilkes-Barre ocorreu em um estado crucial da disputa, onde ele espera que os eleitores brancos e conservadores da classe trabalhadora perto da cidade natal de Biden, Scranton, aumentem as chances do republicano de reconquistar a Casa Branca.

O ex-presidente parece ter dificuldades para se ajustar ao seu novo oponente depois que os democratas substituíram o seu candidato. Ao longo da semana passada, durante as aparições de campanha, ele divergiu das políticas sobre as quais deveria falar e, em vez disso, desviou-se para uma linha de ataque e insultos familiares.

Trump criticou Harris na economia, associando-a aos problemas inflacionários da administração Biden e comparando a sua última proposta contra a manipulação de preços a medidas em nações comunistas. Trump disse que uma proibição federal na determinação de preços de alimentos levaria à escassez, ao racionamento e à fome.

Mas Trump também divagou, passando pelas críticas à retirada caótica das tropas americanas no Afeganistão em 2021 e a fazer imitações do sotaque francês do presidente Emmanuel Macron. Trump ainda atacou a risada de Harris e disse que ela "não era uma boa locutora" e zombou dos nomes dos âncoras da CNN que moderaram o debate que ele teve com Biden em junho.

Quando Trump começou a refletir sobre a imagem recente de Harris na capa da revista Time, ele comentou sobre a semelhança da imagem com os ícones clássicos de Hollywood Sophia Loren e Elizabeth Taylor e depois discordou de um colunista do Wall Street Journal comentando no início deste mês sobre a beleza de Harris. "Sou muito mais bonito do que ela", disse Trump, arrancando risadas da multidão. "Sou uma pessoa mais bonita do que Kamala."