Com 2 de Lewandowski, Barcelona vira sobre Valencia na 1ª rodada do Espanhol

O novo Barcelona de Hansi Flick começou sua campanha no Campeonato Espanhol com uma vitória de virada sobre o Valencia por 2 a 1, neste sábado (17), com dois gols de Robert Lewandowski.

Depois de Hugo Duro abrir o placar para o Valencia na reta final do primeiro tempo (44'), o artilheiro polonês deixou tudo igual ainda antes do intervalo (45'+5) e, no início da segunda etapa, colocou o Barça na frente marcando de pênalti (49').

O gol de empate saiu graças a um passe na pequena área de Lamine Yamal, um dos destaques da Espanha campeã da Eurocopa em julho.