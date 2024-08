Bombeiros combatem incêndio em edifício histórico em Londres

Um incêndio foi registrado neste sábado (17) no telhado do edifício histórico Somerset House, um centro de arte localizado no coração de Londres, onde cerca de 100 bombeiros tentavam conter as chamas, informou o serviço de bombeiros da capital britânica.

O centro de artes londrino informou na rede social X que o prédio fechou as portas durante a ação dos bombeiros. "Todos os funcionários e o público estão seguros", acrescentou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Quinze caminhões e cerca de cem bombeiros foram enviados para combater o incêndio em Somerset House. As equipes estão tentando apagar o incêndio localizado em uma parte do telhado do edifício", escreveu a brigada de incêndio de Londres no X.