Bombardeios deixam mortos no Líbano e em Gaza e Hamas nega que acordo de trégua esteja próximo

Ataques atribuídos a Israel neste sábado (17) mataram cerca de 25 pessoas na Faixa de Gaza e no Líbano, enquanto os Estados Unidos, determinados a evitar uma escalada, continuam seus esforços para alcançar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deve viajar para Israel no sábado para tentar "concluir um acordo" com base em uma nova proposta de cessar-fogo, segundo o Departamento de Estado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, horas antes de sua chegada, um alto funcionário do Hamas classificou a declaração do presidente americano Joe Biden, de que uma trégua estaria "mais perto do que nunca", como uma "ilusão".

No terreno, o Exército israelense continua a sua ofensiva na Faixa de Gaza, desencadeada após um ataque mortal do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro. A Defesa Civil do território palestino, sitiado e devastado por mais de 10 meses de guerra, anunciou que 15 membros da família Ajlah, incluindo nove menores e três mulheres, morreram em um bombardeio israelense durante a madrugada em Al Zawaida, no centro de Gaza. Os menores falecidos tinham entre dois e 17 anos, segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

"Por volta de 01h00, três mísseis atingiram diretamente a casa. Havia principalmente crianças e mulheres lá dentro", disse a testemunha Ahmed Abu Al Ghoul à AFP, enquanto equipes de resgate retiravam os corpos dos escombros da residência. O Exército israelense, que não comentou esta informação até o momento, anunciou neste sábado que eliminou vários "terroristas" em Rafah e Khan Yunis, no sul e no centro do território palestino. - "Novas condições" israelenses -

No Líbano, um bombardeio israelense matou 10 cidadãos sírios, incluindo uma mulher e seus dois filhos, na região de Nabatieh, sul do país, anunciou o Ministério da Saúde. O Exército israelense indicou ter atacado durante a noite "um depósito de armas do Hezbollah", que abriu uma frente contra Israel em apoio ao seu aliado Hamas desde 8 de outubro. O incidente ocorreu um dia depois do fim de conversações "construtivas" no Catar para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

As negociações continuarão na próxima semana no Cairo, segundo os países mediadores (Estados Unidos, Catar e Egito). Biden garantiu na sexta-feira que um acordo "nunca esteve tão perto" de ser alcançado, após apresentar uma nova proposta com vista à sua "implementação". No entanto, um alto funcionário do Hamas classificou o otimismo do presidente americano como uma "ilusão".

Sami Abu Zohri, membro do gabinete político do movimento, disse que as negociações eram "a imposição das exigências americanas" e criticou um "enorme retrocesso". A nova versão tem como base um primeiro plano anunciado por Biden no final de maio, que prevê uma primeira fase de seis semanas de trégua, a retirada israelense das zonas densamente povoadas de Gaza e uma troca dos reféns detidos pelo Hamas desde 7 de outubro por prisioneiros palestinos que estão em Israel. Contudo o grupo islamista, que governa Gaza desde 2007 e não esteve envolvido nas conversações de Doha, rejeitou o que chamou de "novas condições" israelenses.