Biden planeja usar discurso em Convenção para passar bastão a Harris

Biden foi recebido por cânticos de "Obrigado, Joe!" na quinta-feira quando apareceu com Harris em Maryland, e os assessores disseram que ele estava satisfeito com a consolidação no partido por trás de Harris. Biden endossou Harris minutos depois de terminar sua campanha, ajudando a orquestrar uma passagem quase sem emendas de sua operação política para sua vice-presidente e evitando uma luta contenciosa em Chicago sobre o futuro do partido.

Embora Biden não esteja mais no topo da chapa, sua influência será sentida em Chicago, embora em um papel muito menor do que se ele tivesse permanecido como o indicado. (Fonte: AP)