Um reino nas mãos do 'mestre dos corvos' da Torre de Londres

Desde então, os membros dos Yeomen Warders, o corpo de guardas encarregados de vigiar esse castelo medieval que abriga as joias da Coroa, cuidam desses pássaros e vigiam para que pelo menos seis permaneçam no local, como ditam as regras promulgadas pelo rei Charles II.

A lenda relata que o rei Charles II (1660-1685) escutou uma profecia que dizia que se os corvos deixassem essa torre situada às marges do Tâmisa algum dia, ela desmoronaria e levaria com ela o reino da Inglaterra.

Desde março, Michael "Barney" Chandler, de 57 anos, está à frente dessa tarefa como "mestre dos corvos", uma função que leva muito a sério. Vestido com um uniforme preto e vermelho, famoso por seu chapéu redondo de aba plana, lidera uma equipe de quatro homens encarregados de alimentar, cuidar e vigiar os pássaros da Torre.

Esse ex-comandante da Marinha Real, que participou em missões no Iraque, Afeganistão e no Ártico, não tinha nenhum interesse particular nos pássaros antes de chegar à Torre de Londres há 14 anos.

"O que me atraiu no início era a lenda, acredito. E depois, ao trabalhar com eles (...), se tornou algo natural", explica. "Me apaixonei pelos corvos", afirma Chandler, que exalta a "extrema inteligência" deles.