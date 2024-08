Ucrânia diz que assumiu controle total de Sudzha, a maior cidade russa desde início da incursão

A incursão ucraniana surpresa mudou o rumo da guerra e causou caos na região de Kursk, levando ao deslocamento de mais de 120 mil civis, de acordo com as autoridades russas, e à captura de pelo menos 100 tropas russas, segundo Kiev.

Embora blogueiros russos tenham relatado que as reservas que a Rússia enviou para a região de Kursk tenham desacelerado os avanços ucranianos, perguntas permanecem sobre se a incursão pode forçar Moscou a mover para Kursk tropas de posições de linha de frente no leste da Ucrânia, onde fizeram avanços lentos, mas constantes, neste ano.

Enquanto Kiev estava celebrando seus ganhos em Kursk nesta quinta-feira, autoridades na cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, que tinha uma população de 60 mil pessoas antes da guerra, alertaram civis para deixar a região com a aproximação rápida de tropas russas, que estavam a cerca de 10 quilômetros dos arredores da cidade. Se as tropas russas capturarem Pokrovsk, onde eles apenas estavam tentando romper as defesas ucranianas há semanas, eles iriam avançar mais ainda no seu objetivo de capturar toda a região de Donetsk.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que a Rússia havia retirado algumas forças, incluindo unidades de infantaria, da Ucrânia e as estava transferindo para Kursk, mas que os Estados Unidos não sabiam quantas tropas estavam envolvidas.