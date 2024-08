Trabalhadores de maior mina de cobre do mundo suspendem greve no Chile

Os funcionários de Escondida, a maior mina de cobre do mundo, localizada no norte do Chile, suspenderam a greve iniciada na terça-feira, ao retomarem as negociações com a multinacional BHP, confirmaram nesta sexta-feira (16) o sindicato e a empresa.

"Foi acordado suspender a greve legal em curso", disse a australiana BHP em um comunicado. "Está decidido", declarou à AFP o presidente do Sindicato Nº1 de Escondida, Patricio Tapia.

A decisão foi tomada após a retomada das negociações, na qual as partes "chegaram a um consenso para uma proposta de acordo coletivo", diz a mensagem da mineradora.