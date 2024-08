Técnico do Liverpool confirma recusa de Zubimendi de se transferir para os 'Reds'

Arne Slot, novo treinador do clube inglês, confirmou esta informação que já havia sido veiculada pela mídia esportiva britânica, na coletiva de imprensa antes do jogo do campeonato inglês que o Liverpool vai disputar neste sábado contra o Ipswich.

O meio-campista espanhol Martín Zubimendi, principal alvo do Liverpool, "decidiu não vir" apesar dos "esforços" do clube inglês que "tudo fez" para trazer o jogador da Real Sociedad, segundo disse nesta sexta-feira (16) o técnico dos 'Reds'.

A recusa do espanhol de 25 anos, integrante do elenco que conquistou a Euro-2024, faz do Liverpool o único clube da Premier League a não ter contratado ninguém durante o mercado de verão. "Estamos avançando com os jogadores que temos. Eles fizeram uma pré-temporada muito boa, então a situação é boa", comentou Slot.

O Liverpool perdeu Joel Matip e Thiago Alcântara "mas o restante do elenco permanece", acrescentou o treinador dos 'Reds'. "Sempre falamos (em coletiva de imprensa) em contratações, mas também é muito positivo manter a equipe", enfatizou.

"Nem sempre é verdade que a chegada de novos atletas torna o time mais forte. Quando não se para de trazer jogadores, a energia da equipe também pode ser afetada", finalizou Slot.