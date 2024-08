Swiatek atropela Marta Kostyuk e vai às quartas de final de Cincinnati

A polonesa Iga Swiatek, número um do ranking mundial feminino, venceu com autoridade nesta sexta-feira (16) Marta Kostyuk pela segunda vez nesta temporada e se classificou para as quartas de final do Masters de Cincinnati, categoria WTA 1000, por 6-2 e 6-2.

A primeira cabeça-de-chave voltou a derrotar a ucraniana, a quem havia eliminado em Indian Wells, em março passado, e agora lidera o confronto direto por 3 a 0 sem ter perdido um único set.

Devido à chuva que caiu durante toda a manhã, Swiatek entrou na quadra sem ter se exercitado antes do jogo, mas não demonstrou desconforto.