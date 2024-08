Rodri vai desfalcar City na estreia na Premier League contra o Chelsea

O Manchester City não poderá contar com o meio-campista Rodri na estreia na temporada do campeonato inglês, no domingo, contra o Chelsea, conforme revelou nesta sexta-feira (16) o técnico espanhol Pep Guardiola.

O jogador de 28 anos voltou recentemente aos treinos depois de ter sido obrigado a deixar o campo devido a uma lesão durante o intervalo da final da Euro-2024, em que a Espanha venceu a Inglaterra (2-1) em julho passado.

Enquanto os jogadores da seleção inglesa que disputaram a Eurocopa - Phil Foden, John Stones e Kyle Walker - estão disponíveis para a partida contra o Chelsea em Stamford Bridge, Rodri Hernández ainda não está pronto para retornar.