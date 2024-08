Refugiada sudanesa rompe tabus e trabalha como mecânica na Líbia

Com uma chave inglesa na mão, Asawar Mustafa, refugiada sudanesa na Líbia, se dispõe a trocar o óleo de um carro em uma oficina só para mulheres no leste do país norte-africano, onde a profissão de mecânico é reservada aos homens.

Refugiada após fugir da guerra em seu país, desafia os preconceitos de uma sociedade conservadora, respaldada pelo apoio incondicional de seu irmão Sahabi e do dono líbio da oficina.

A princípio "a experiência foi um pouco difícil", explica Asawar à AFP, já que temia "equivocar-se e danificar o carro das clientes. Porém, quando vi o resultado fiquei aliviada e agora me apaixonei", relata a jovem de 22 anos.