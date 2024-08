Prefeito de NY recebe nova intimação em investigação por corrupção

O prefeito de Nova York, Eric Adams, foi intimado novamente no âmbito de uma investigação por corrupção relacionada com sua campanha eleitoral de 2021, informou o jornal The New York Times na quinta-feira.

O jornal informa três novas intimações federais emitidas em julho contra Adams, a prefeitura e seu comitê eleitoral, todas com o objetivo de buscar uma ampla gama de evidências potenciais, incluindo mensagens telefônicas e documentos físicos.

Adams, o segundo prefeito negro da história da capital financeira dos Estados Unidos, está no centro de vários escândalos, incluindo uma acusação por agressão sexual e alegações de corrupção.