Petróleo cai por temores sobre a demanda

As cotações do petróleo caíram nesta sexta-feira (16) influenciadas pelos temores sobre a demanda na China e nos Estados Unidos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em outubro, recuou 1,67%, para 79,68 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em setembro, caiu 1,97%, para 76,65 dólares.

"As inquietações persistentes sobre a demanda" pesaram sobre os preços, resumiu John Plassard, analista da consultoria Mirabaud.