Parlamento da Tailândia elege filha de ex-presidente como nova primeira-ministra do país

O parlamento da Tailândia elegeu nesta sexta-feira, 16, Paetongtarn Shinawatra, a filha mais nova do ex-presidente Thaksin Shinawatra, como primeira-ministra.

Ela é a terceira da família Shinawatra a assumir o poder no país, depois do pai - que foi deposto por um golpe antes de retornar do exílio - e da tia, Yingluck Shinawatra, que está exilada. Paetongtarn também é a segunda mulher a ocupar o cargo depois da tia e, aos 37 anos, é a primeira-ministra mais jovem do país.

Como candidata única, foi eleita com 319 votos a favor, 145 contra e 27 abstenções. O processo, em que os deputados votaram publicamente um a um, durou quase uma hora. Paetongtarn é o líder do partido no poder, Pheu Thai. Ainda não há data para sua posse.