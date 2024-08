Paquistão registra primeiro caso de mpox

O Paquistão registrou nesta sexta-feira (16) o primeiro caso de mpox, anunciaram as autoridades de saúde, dois dias após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar uma emergência de saúde pública de importância internacional.

"O primeiro caso de mpox foi confirmado no Paquistão", afirmou em um comunicado o porta-voz do Ministério da Saúde. A pessoa afetada entrou no país procedente de uma nação do Golfo e o tipo de cepa ainda precisa ser confirmado, segundo a mesma fonte.

A OMS declarou na quarta-feira a mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional, seu nível máximo de alerta, devido ao aumento dos casos na República Democrática do Congo (RDC) e em outros países africanos.