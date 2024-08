OMS pede aumento da produção de vacinas contra mpox

A agência sanitária da ONU pediu aos países com estoques de vacinas que as doem aos países com surtos de mpox.

A porta-voz assinalou que existem 500 mil doses de MVA-BN em estoque, enquanto outros 2,4 milhões de doses poderiam ser produzidas rapidamente, se houver um compromisso por parte dos compradores.

Para 2025, poderão ser produzidas mais 10 milhões de doses, mediante solicitação de compra.

"A LC16 é uma vacina que não se comercializa, mas se produz por encomenda do governo do Japão. Há uma reserva considerável desta vacina", acrescentou Margaret Harris. A OMS está trabalhando com o governo japonês para facilitar as doações, apontou.