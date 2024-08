Nos EUA, democratas esperam expandir sua pequena maioria no Senado

Harris melhorou os números da chapa democrata em pesquisas nacionais e pesquisas de estados chaves, reforçando as esperanças de que o partido não só possa ganhar a Casa Branca, mas também manter sua maioria precária no Senado, que atualmente controla por 51-49.

O humor otimista de Schumer reflete as esperanças renovadas de seu partido depois que a vice-presidente Kamala Harris substituiu o presidente Biden como o indicado do partido para enfrentar o republicano Donald Trump.

Indo para a Convenção Nacional Democrata na próxima semana, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, está fazendo uma previsão ousada: os democratas não apenas manterão sua pequena maioria no Senado, como também poderão expandi-la.

"Estamos nos sentindo ótimos sobre nossas disputas pelo Senado e sobre manter o Senado -- e até mesmo ganhar uma cadeira ou duas", disse Schumer em uma entrevista antes de viajar para o encontro do partido em Chicago.

A chapa democrata "é tão forte que você está sentindo isso em todas as partes do Partido Democrata e em todas as partes do país", disse Schumer. Fonte: Dow Jones Newswires.