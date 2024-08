Manchester United abre a Premier League com vitória no fim sobre o Fulham

O camisa 11 conseguiu então finalizar um cruzamento do argentino Alejandro Garnacho, que também havia iniciado a partida no banco de reservas.

Com um gol do atacante holandês Joshua Zirkzee, contratado na pré-temporada ao italiano Bologna, o Manchester United venceu nesta sexta-feira (16) o Fulham por 1 a 0, no primeiro duelo da Premier League 2024-2025.

Os dois novos reforços do United provenientes do Bayern de Munique e anunciados no início da semana, Noussair Mazraoui e Matthijs De Ligt, já fizeram sua estreia com seu novo time. O primeiro foi titular e o segundo entrou em campo aos 81 minutos.

A primeira rodada do campeonato inglês continua até segunda-feira. O duelo de maior destaque será no domingo, com a visita do atual campeão Manchester City ao Chelsea.

