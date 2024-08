Kamala divulga plano econômico com foco no poder de compra

A democrata de 59 anos irá à Carolina do Norte nesta sexta-feira (16) para apresentar suas ideias, mas sua equipe de campanha já apresentou algumas para debate.

Enfrentar a crise habitacional e sustentar o poder de compra por meio de medidas fiscais e novas regulamentações são as propostas que a vice-presidente dos EUA e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, apresentou nesta sexta-feira (16) em seu programa econômico, imediatamente descrito como comunista por seu adversário republicano, Donald Trump.

Kamala promete ajudar as famílias com créditos fiscais para quem tem recém-nascidos com valores de até 6 mil dólares (32,7 mil reais).

A candidata democrata também propõe controlar as empresas que “inflacionam” os preços além do necessário, principalmente no setor de alimentos.

Em questões de saúde, ela quer estender a toda a população um dispositivo que limita o custo da insulina para idosos a 35 dólares (R$ 191) por mês e encontrar uma solução para o problema das dívidas contraídas para pagar tratamento médico.