Kalvin Phillips é emprestado pelo Manchester City ao Ipswich

Phillips não teve espaço dentro do milionário elenco do Manchester City, com o técnico Pep Guardiola dando ele poucos minutos de jogo.

O jogador de 28 anos "se juntará imediatamente ao grupo de Kieran McKenna e poderá estar disponível" já para a primeira partida do campeonato inglês, no sábado, em casa contra o Liverpool, informou o Ipswich em seu site.

O jogador da seleção inglesa (na qual disputou 31 partidas) tentou se destacar no West Ham durante a segunda metade da temporada passada, também por empréstimo, mas sem sucesso.

O meia revelado no Leeds participou das partidas de pré-temporada do Manchester City, mas ficou no banco durante a decisão da Community Shield vencida no último fim de semana nos pênaltis contra o Manchester United.

O Ipswich Town terminou em segundo lugar na Championship (segunda divisão inglesa) na temporada passada, um ponto atrás do campeão Leicester, com o melhor ataque e apenas seis derrotas. Os "Tractor Boys" voltam à Premier League após vinte e dois anos de ausência.