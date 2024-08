Indignação aumenta na Índia por estupro e assassinato de médica

A indignação dos profissionais da área da saúde na Índia é cada vez maior com o estupro e assassinato de uma médica na semana passada em Calcutá, um caso que chocou o país e motiva diversos protestos.

Na cidade de Calcutá, região leste do país, centenas de médicos e outros profissionais da saúde se reuniram para exigir medidas. Também aconteceram manifestações na capital, Nova Délhi, e em Nagpur, no centro.

"Intensificamos os protestos (...) para pedir justiça para nossa companheira", declarou Suvrankar Datta, do hospital público All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) de Nova Délhi.